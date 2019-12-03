الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤول أوكار داعش في الانبار

2019/12/03 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

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تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على مسؤول أوكار داعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان حصلت عليه "العهد

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