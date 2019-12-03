بسبب تصريح له بشأن العراق.. حملة انتقاد عالمية تطال مسؤول اميركي رفيع: التفاصيل كاملة

2019/12/03 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ريتشارد ناثان هاس، لحملة انتقاد لاذعة من مغريدة على “تويتر” من مختلف دول العالم.كيف بدأت القصة؟ القصة بدأت حينما غرد المسؤول الاميركي على “تويتر” قائلاً، إن “الديمقراطية لا تصلح للعراقيين، وذلك في اشارة الى ما يحدث في العراق من تظاهرات وتداعيات للعملية السياسية منذ […]

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