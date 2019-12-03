الصيادي يصدر توضيحاً بشأن مصير قانون التقاعد

2019/12/03 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر النائب كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عدم التصديق على قانون التقاعد الموحد.

وقال الصيادي في تغريدة له بموقع تويتر انه "ليس من صلاحية رئيس الجمهورية عدم المصادقة على قانون التقاعد الموحد".

وأضاف انه "اذا لم تتم المصادقة على قانون التقاعد فانه يعد مصادقاً عليه بعد 15 يوما".

وتابع الصيادي ان "عدم المصادقة عليه سيحرم الكثير من الخريجين من فرص العمل والتعيين"، مبيناً أن "ارجاعه لمجلس النواب بظل الظروف الحالية سيعرقل تشريعه وقد لا يشرع".

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