الداخلية: ستصدر أوامر إعادة المتبقين من المفسوخة عقودهم خلال عشرة أيام

2019/12/03 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، إعادة 46317 منتسباً من المفسوخة عقودهم، مشيرة إلى بدء صدور الأوامر الخاصة بهم، ومباشرة 10 الاف منهم في الخدمة، وأن المتبقين سيباشرون خلال عشرة ايام .

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