العاهل السعودي يوجه دعوة لأمير قطر لحضور القمة الخليجية

2019/12/03 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدوحة أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اليوم الثلاثاء دعوة من العاهل السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.

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