2019/12/03 | 19:54 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الإنسان “غاضبة” بعد تسريب تقريرها عن أحداث مرقد الحكيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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