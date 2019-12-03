أول تعليق عراقي على افادة بلاسخارت بمجلس الأمن: هذا ما اخطأ به صدام وكرره القادة الحاليون

2019/12/03 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019) على كلمة الممثلة الأم...





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