ترامب يستخدم سلاح التجارة ضد اوروبا

2019/12/03 | 20:03 - المصدر: العهد نيوز

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هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات تجارية ضد الدول الأوروبية التي لا تفي بالتزاماتها في الناتو، معتبرا مع ذلك أن الحلف يزداد

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