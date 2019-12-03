2019/12/03 | 20:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القت مفارز الاستخبارات العكسرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول اوكار داعش الارهابي في الانبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، انه" بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة حميرة بالرمادي - الانبار بعد أن كان هاربا و متخفيا بين النازحين".

واضافت" هو مسؤول اوكار عصابات داعش الإرهابية بما تسمى بـ(ولاية الانبار)، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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