2019/12/03 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غضب الشارع يتصاعد ومحافظات تنضم للحراك الشعبي وسط إستمرار الإضراب بلاسخارت: المتظاهرون السلميون يواجهون عنفاً مفرطاً وإختطافاً من مجهولين بغداد – قصي منذر واشنطن – مرسي ابو طوق قالت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ان المتظاهرين السلميين يواجهون عنفا مفرطا واختطافا من قبل مجهولين.واكدت بلاسخارت خلال كلمة امام مجلس […]

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