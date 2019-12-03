2019/12/03 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساكو: إلغاء إحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة بغداد – الزمان قرر البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو إلغاء مظاهر الإحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية، إحتراماً لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، وتضامناً مع أوجاع والآم عائلاتهم.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات […]

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