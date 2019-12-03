2019/12/03 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة رجل مغدور ببغداد ديلي تلغراف: آيزيدية تنهار بعد لقاء مغتصبها وجهاً لوجه لندن – الزمان نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية امس تقريرا لراف سانشيز وجوزي إنسور بعنوان (انهيار امرأة يزيدية بعد مقابلة تلفزيونية مع مغتصبها).ويقول التقرير إن قناة تلفزيونية محلية تعرضت لانتقادات بعد أن أجرت مقابلة وجها لوجه تجمع بين امرأة […]

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