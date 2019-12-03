صحفيون ومثقفون يوجهون رسالة لمجلس القضاء في كوردستان

2019/12/03 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه عدد من الصحفيين الكوردستانيين، اليوم الثلاثاء، رسالة تتضمن توقيع 186 صحفياً الى مجلس القضاء الاعلى في اربيل بشأن الخروقات التي ترتكبها المحاكم ضد الصحفيين خلال المدة الاخيرة.

وجاء في المذكرة التي رفعها ممثلو الصحفيين عدداً من المطالب، منها اصدار تعميم الى جميع المحاكم بتطبيق قانون العمل الصحفي في اقليم كوردستان على الصحفيين وملفاتهم في المحاكم.

كما طالب الصحفيون باللجوء الى المحاكم، من اجل ايقاف الصحفيين والتحقيق معهم.

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