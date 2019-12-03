تيار الحكمة يكشف تفاصيل المباحثات بشأن اختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/03 | 20:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف تيار #الحكمة الوطني الذي يتزعمه #عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المباحثات السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مبيناً أن القوى السياسية ترغب في تشكيل حكومة أزمة.[…]

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