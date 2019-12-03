ترامب: قطعوا الإنترنت في العراق حتى لا تظهر صور قتل الأطفال

2019/12/03 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتجاجات العراق بـ"الضخمة"، منتقدا العنف المفرط الذي يستخدم ضد المتظاهرين وأدوى بحياة "الكثير من الناس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبشأن تظاهرات إيران، أبدى ترامب استياءه من محاولة إخفاء جرائم قتل المتظاهرين قائلا: " كما في العراق قطعوا الإنترنت في إيران حتى لا تظهر صور قتل الأطفال".





والثلاثاء، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت إن "المظاهرات في العراق نجمت عن فترة طويلة من الوعود التي قدمتها السلطات العراقية من دون أن تفي بها".وأضافت بلاسخارت في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي أن "الحكومة لجأت إلى العنف المفرط ضد المتظاهرين منذ اليوم الأول للمظاهرات".

وأوضحت أن إغلاق وسائل الإعلام قي العراق يعني أن "السلطات تخفي شيئا ما".

وقتلت القوات العراقية أكثر من 420 شخصا معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ أن تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.



ولقي أيضا أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين الاثنين إن "استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت"، داعيا إلى المحاسبة.

ترامب يدرس فرض عقوبات على تركيا

وأعلن ترامب أنه يدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية منحيا باللوم على سلفه في عدم بيع نظام صواريخ أميركي لأنقرة.

وعندما سئل ترامب أثناء جلوسه بجوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 قال "نناقش ذلك الآن ونجري محادثات بشأن ذلك الآن".

وأضاف "كما تعرفون فإن تركيا كانت تريد شراء نظام باتريوت الخاص بنا و(الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما لم يسمح لها بذلك ولم يسمحوا لهم إلا عندما أصبحوا مستعدين لشراء نظام آخر".

فيما طالب ماكرون تركيا بمزيد من التوضيحات بشأن شراء منظومة إس 400 الصاروخية الروسية.

وأوضح: "كيف يمكن أن تكون عضوا في الحلف وتعمل مع روسيا وتشتري منها؟"

ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع "داعش"

اتهم الرئيس الفرنسي تركيا بـ "العمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في عملياتها في شمال سوريا".

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأميركي "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا.



وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بنظيره التركي رجب طيب إردوغان في وقت لاحق من اليوم.

وأكد ماكرون أن مسألة تنظيم داعش يجب أن تكون واضحة، وقال إن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم المتطرف تظهر الحاجة إلى تحسين التنسيق.

وقال "لقد فقدنا التعاون مع تركيا بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد الأوروبي وفرنسا".

وأضاف ماكرون يجب أن يطرح سؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في البقاء عضوا في حلف الناتو إذا تمسك إردوغان بتهديده تأخير إجراءات الدفاع في البلطيق إذا لم تعلن دول الحلف أن المقاتلين الأكراد إرهابيون.

وأعلن ماكرون تمسكه بتصريحاته حول حلف شمال الأطلسي بعدما وصفه بأنه في "حالة موت دماغي"، ما أثار غضب حلفائه وذلك قبيل افتتاح قمة الحلف في لندن.





وقال ماكرون وبجانبه الرئيس الأميركي، "أنا متمسك" بتلك التصريحات، فيما كان ترامب قد اعتبر قبل ذلك بساعات أنها "مهينة جدا" للحلف الذي يحتفل الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيسه.

ترامب: روسيا تريد إبرام اتفاق

وقال ترامب إن روسيا تريد إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي وإنه يعتزم ضم الصين إلى هذين الاتفاقين الآن أو لاحقا.

وأوضح "يجب أن أقول إن روسيا تريد إبرام اتفاق بشأن الحد من الأسلحة...



روسيا تريد إبرام هذا الاتفاق في غضون أسبوعين.



لدى روسيا رغبة شديدة في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي".

وأضاف كما سنضم...



الصين بالتأكيد.



ربما لاحقا أو الآن".

ترامب: هناك مجال لحل الخلاف التجاري مع فرنسا

قال ترامب إن هناك مجالا لحل الخلاف التجاري مع فرنسا بشكل سريع، وأكد قوله "نقوم بالكثير من المبادلات التجارية مع فرنسا ولدينا خلاف بسيط".

وأضاف "أعتقد أننا سنتمكن على الأرجح من حله، لكن لدينا علاقة تجارية كبيرة وأنا متأكد أنه خلال وقت قصير سيكون كل شيء على ما يرام".

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