سياسي عراقي يكشف تفاصيل “خطة خطيرة” للاحزاب لتنصيب رئيس وزراء.. ويقترح حلين للازمة

2019/12/03 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طرح السياسي العراقي المستقل ليث شبر ،اليوم الثلاثاء، حلين للخروج من الازمة السياسية التي يشهدها العراق، مبينا ان الاحزاب السياسية تعد العدة لتنصيب رئيس وزراء وفق نظام المحاصصة.وقال شبر في منشور على “فيسبوك” تابعته “يس عراق”، إن “هناك مطلبان لاثالث لهما للأحبة..الأول، تشكيل حكومة إنقاذ بحماية مجلس عسكري لكتابة دستور […]

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