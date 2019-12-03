نائب عن البناء لـ

2019/12/03 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

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أكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن الكتلة الأكبر كانت ومازالت العائق الكبير أمام تشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أن

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