ترجيحات سياسية باعلان مشروع قانون الانتخابات نهاية الأسبوع

2019/12/03 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر هدى سجاد، اليوم الثلاثاء، إعلان مشروع قانون الإنتخابات نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم واجتماعات عديدة ستعقد لنفس الغرض.

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