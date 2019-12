2019/12/03 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صواريخ في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية.

وقالت الخلية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: "سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

ويوجد في القاعدة جنود أميركيون، وزارها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الشهر الماضي مع زوجته.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا قد زار قاعدة عين الأسد أواخر ديسمبر 2018.

ولا يزال 5200 عنصر من القوات الأميركية موجودين في قواعد عسكرية بالعراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن.



كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. سقوط خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. سقوط خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).