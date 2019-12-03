ترامب: كما في العراق قطعوا الإنترنت بإيران كي لا تظهر صور قتل الأطفال

2019/12/03 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قمع النظام الإيراني للاحتجاجات، مؤكدا أن طهران وعلى غرار بغداد عمدت إلى قطع الإنترنت للتعتيم على عمليات قتل المتظاهرين.

وفي مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الناتو، أبدى ترامب استياءه من محاولة إخفاء جرائم قتل المتظاهرين في إيران والعراق.

وعلّق الرئيس الأميركي علىحصيلة القتلى الأخيرة التي أفادت بها منظمة العفو الدولية، الاثنين، وبلغت "208 أشخاص على الأقل"، مؤكدا أن "كثيرا من الأشخاص يقتلون في إيران لمجرد الاحتجاج".

وأضاف أنه "أمر مروع" في تأكيد على حجم القمع الذي شهدته الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر بعد إعلان رفع أسعار البنزين بما يصل إلى 200 في المئة مع مفعول فوري.

وانفجر الغضب الشعبي في إيران وسط استمرار المظاهرات الحاضدة في العراق الذي يشهد تنامي النفوذ الإيراني، الأمر الذي دفع طهران إلى التدخل مباشرة بقمع الاحتجاجات العراقية.

والثلاثاء، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، إن "المظاهرات في العراق نجمت عن فترة طويلة من الوعود التي قدمتها السلطات العراقية من دون أن تفي بها".

وأضافت بلاسخارت، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، أن "الحكومة لجأت إلى العنف المفرط ضد المتظاهرين منذ اليوم الأول للمظاهرات".

وقتلت القوات العراقية أكثر من 420 شخصا معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ أن تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.



ولقي أيضا أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، للصحفيين، الاثنين، إن "استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت"، داعيا إلى المحاسبة.

أما السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، فقد قالت إن بلادها تطلب من "قادة العراق أن يأخذوا في الحسبان خارطة الطريق الأممية".

ونددت بالعنف ضد المتظاهرين في العراق معربة عن أسفها لوقوع ضحايا، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن "الشعب العراقي رفض تدخلات إيران".

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