2019/12/03 | 21:25 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخناق يضيق و”بورصة” المرشحين لخلافة عبدالمهدي تشتعل.. أين يتجه العراق؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخناق يضيق و”بورصة” المرشحين لخلافة عبدالمهدي تشتعل.. أين يتجه العراق؟) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخناق يضيق و”بورصة” المرشحين لخلافة عبدالمهدي تشتعل.. أين يتجه العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).