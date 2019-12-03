الحشد الشعبي يعلن التصدي لـ

2019/12/03 | 21:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، التصدي لهجوم جديد شنه عناصر "داعش" في قضاء الحضر جنوبي نينوى....

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