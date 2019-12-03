أمر وزاري يتعلق بمعاقبة تلميذ هتف ” سلمية سلمية” بأحدى المدارس

2019/12/03 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزيرة التربية، سها العلي بك، الثلاثاء، على معاقبة تلميذ هتف بكلمة سلمية، مؤكدة أن المساس بأطفالنا خط أحمر وسنعاقب المقصرين.وذكر المكتب الإعلامي لوزيرة التربية، أن الأخيرة “وجهت المديرية العامة للإشراف التربوي بفتح تحقيق حول حادثة معاقبة التلميذ الذي يذكر كلمة سلمية”.وأشار الى أن “الوزارة مستمرة بإعطاء التعليمات والتوجيهات التي تنبذ العنف […]

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