يا اهل النجف خلونا نشتري دهينة من ال cosmopolitan city

2019/12/03 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الإبراهيمي

مدينة عالمية افضل وصف يمكن ان توصف به مدينة النجف فهي على طول التاريخ شهدت توافد واستقرار ناس من جميع البلدان سكنوا وتوالدوا وأصبحوا

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