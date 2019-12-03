ضابط إسرائيلي سابق: سنتلقى ألف صاروخ يوميًا لو دخلنا بحرب مع إيران وحزب الله

2019/12/03 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

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أكد ضابط سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى في اليوم الواحد ألف صاروخ لو حدثت مواجهة مع

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