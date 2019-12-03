ذي قار تعطل الدوام الرسمي حتى نهاية الاسبوع الجاري

2019/12/03 | 21:37 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اكد مراسل الغد برس، اليوم الثلاثاء، على ان ديوان محافظة ذي قار عطلت الدوام الرسمي حتى نهاية الاسبوع الجاري، لافتا الى ان الهدوء يسود أجواء المدينة منذ مطلع الاسبوع الحالي.

وقال مراسلنا ان "الهدوء ساد أجواء المدينة منذ مطلع الاسبوع الحالي وهناك استعراض يومي لرجال العشائر في المحافظة".





واضاف ان "المتظاهرين أغلقوا بعض الجسور في المحافظة صباحا وعادوا فتحها عصرا".





واشار المراسل الى ان "منعا لحدوث مصادمات جديدة مع الدوائر الحكومية ديوان محافظة ذي قار يعطل الدوام الرسمي حتى نهاية الاسبوع باستثناء الصحة والكهرباء والبنوك والدوائر الخدمية".

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