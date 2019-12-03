{هونر} تكشف عن {2 Magic Watch}

2019/12/03 | 21:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

كشفت شركة هونر Honor، عن ساعتها الذكية الجديدة MagicWatch 2 مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، إلى جانب تركيزها على الصحة والعافية عبر دعمها لمعيار مقاومة الماء 5ATM، ما يعني إمكانية انتقالها إلى أماكن لا يمكن أن يصل إليها هاتفك الذكي.

ويمكن للساعة مراقبة معدل ضربات القلب مع تتبع المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة، بالإضافة إلى حساب نقاط SWOLF، وهي مجموع عدد الأشواط والثواني التي تحتاجها لسباحة حوض السباحة لمرة واحدة، بحيث كلما كان الرقم أقل كلما كانت السباحة أكثر كفاءة.

هذا وتراقب الساعة معدل ضربات القلب طوال اليوم وتحذرك إذا كانت منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، وفي حال شعرت الساعة بأنَّ المستخدم متوتر، فإنها تساعده على الاسترخاء من خلال تمارين التنفس.

كما أنها تتتبع معدل النوم وتقدم اقتراحات حول كيفية تحسينه، إلى جانب قدرتها على تشخيص 6 أنواع شائعة من اضطرابات النوم.

وتتميز الساعة بما يصل إلى 15 وضعًا للياقة البدنية بدءًا من المشي لمسافات طويلة وحتى استخدام آلة التجديف، وهي تدعم أنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع، بحيث يساعد وجود كليهما ضمن المباني الطويلة أو الأشجار من حولها.

وصنعت شركة هونر ساعتها الذكية Honor MagicWatch 2 من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتأتي بحجمين هما 46 و 42 ميليمتراً، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.4 و 1.2 إنش على التوالي، بكثافة 326 بيكسلًا في الإنش، بحيث إن الدقة 454×454 بيكسلًا و 390×390 بيكسلًا.

وتعتمد الساعة على معالج Kirin A1 مثل Huawei Watch GT 2، وتشترك الساعتان كثيرًا، وذلك بالرغم من أن هونر تستهدف جمهوراً أصغر سنًا.

وهناك مساحة تخزينية بسعة 4 غيغابايت، ويمكن استخدام 2 غيغابايت لتخزين نحو 500 أغنية يمكنك الاستماع إليها أثناء التمرين، كما تتيح لك الساعة اتصال بلوتوث متقدم لاستخدام الساعة للرد على المكالمات، حتى لو كان هاتفك على بعد 150 مترًا.

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