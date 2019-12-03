2019/12/03 | 21:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن/ أ ف ب

أطلقت "أمازون" خدمة جديدة للموسيقى بالبث التدفقي لزبائنها ستكون مجانية وتحوي مضامين إعلانية ولا تحتاج أي اشتراكات، وستكون متاحة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة.

وتضاف هذه الخدمة إلى تلك المتاحة لمشتركي "أمازون برايم" إضافة إلى "أمازون ميوزيك أنليميتد" المدفوعة التي تتمتع بمكتبة أكبر.

ودخلت الخدمة الجديدة في منافسة مباشرة مع "سبوتيفاي" التي تقدم اشتراكات فورية ومدفوعة على السواء، إضافة إلى عدد من خدمات "آبل" و"غوغل" ومجموعات أخرى.

وباتت الخدمة الجديدة الاثنين متوافرة على أجهزة "آبل" و"أندرويد" و"فاير تي في" وأيضا على الإنترنت في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وتتيح "أمازون ميوزيك" الاستماع إلى أغنيات فردية أو مجموعات أغنيات فضلا عن "محطات" مع مضامين متنوعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({أمازون} تطلق خدمة موسيقية مجانية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({أمازون} تطلق خدمة موسيقية مجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).