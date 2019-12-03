2019/12/03 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب المنتخب الوطني علاء عباس يغيب عن مباراة البحرين بخليجي 24 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب المنتخب الوطني علاء عباس يغيب عن مباراة البحرين بخليجي 24) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب المنتخب الوطني علاء عباس يغيب عن مباراة البحرين بخليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).