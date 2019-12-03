شرطة الحويجة تلقي القبض على نائب البغدادي المقبور

2019/12/03 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على إرهابي كان نائباً للمقبور ابو بكر البغدادي، في محافظة كركوك.

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