الغراوي: عودة اكثر من 770 عالة نازحة لخانقين

2019/12/03 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، عودة اكثر من 770 عالئة نازحة لمناطق سكناهم في خانقين.

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