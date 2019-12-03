نواب: الواقع السياسي يفرض أن تطال الاستقالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب

2019/12/03 | 22:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتل مختلفة: حسم المنصب يتطلب المزيد من الوقت والحوارات بغداد – وعد الشمري: وقع أكثر من 130 نائباً، وثيقة تلزم ترشيح شخص مستقل لتولي مهمة رئيس مجلس الوزراء لما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية، فيما تؤكد كتل مختلفة أن حسم المنصب يحتاج إلى مزيد من الحوارات، نافية صحة اسماء المرشحين المتداولة في وسائل الاعلام....

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