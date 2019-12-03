نائبة: سيكون موقفنا حازما من اتخاذ وزراء تصريف الأعمال قرارات مصيرية

2019/12/03 | 22:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من تجاوزهم للصلاحيات القانونية بغداد – الصباح الجديد: حذرت النائبة عن تحالف اتحاد القوى العراقية، سميعة الغلاب، أمس الثلاثاء، الوزراء من التجاوز على القانون ومخالفتهم لبنود الدستور بعد أن أصبحوا وزراء تصريف اعمال.وقالت الغلاب في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “هناك مؤشرات لاستخدام بعض الوزراء صلاحيات لا يملكوها بعد قبول البرلمان استقالة ...

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