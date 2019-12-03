2019/12/03 | 22:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان – الصباح الجديد: كشفت حكومة اقليم كوردستان، عن مصادقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون الموزانة الاتحادية لعام 2020، قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل إن “حكومة الإقليم أبدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها النفطية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للاقليم وفق اتفاق ضمنته ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم: مجلس الوزراء صادق على الموازنة ومستحقات كوردستان قبل الاستقالة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم: مجلس الوزراء صادق على الموازنة ومستحقات كوردستان قبل الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).