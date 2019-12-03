البرلمان ينشر بياناً بشأن اجتماع برئاسة الحلبوسي خاص بقانون الانتخابات

2019/12/03 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن اجتماع اليوم الخاص ببحث مشروع قانون الانتخابات.وذكر بيان مكتب الحلبوسي، أن “رئيس مجلس النواب عقد اجتماعًا موسعًا ضم نائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية والخبراء بمشاركة نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وفريق المساعدة الانتخابية التابع للمنظمة الدولية، وذلك في سلسلة […]

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