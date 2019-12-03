واشنطن تؤشر استخدام “قوّة فتاكة” بتظاهرات العراق وتقدم نصيحة للحكومة

2019/12/03 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت المندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الثلاثاء، على اهمية أن يتمتع العراقيون بحرية التعبير ويتوقف استخدام القوة الفتاكة ضدهم.وقالت كرافت، في كلمتها امام مجلس الامن الدولي، إن “هناك تكليفات أممية بإجراء حوار مجتمعي جامع في العراق”، مطالبة “قادة العراق بالنظر في خارطة الطريق التي طرحتها ممثلة الامم المتحدة هناك هينين بلاسخارت”.ونبهت […]

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