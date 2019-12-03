عذبوها بالصعقات الكهربائية ثم ذبحوها ببشاعة.. جريمة مروعة ضحيتها شابة عراقية بمقتبل عمرها

2019/12/03 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة طالبة جامعية، بعد تعرضها للتعذيب على يد خاطفيها في بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، انه “تم العثور على جثة الطالبة في الجامعة العراقية “زهراء علي سلمان”، من مواليد 2000، بعد ايام من اختطافها اثناء ذهابها للاسواق، ومن ثم تم رمي جثتها امام منزلها”.[…]

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