زهير الخويلدي - الفكرة الفلسفية للثورة المدنية

2019/12/03 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي "المحاولة القويمة الوحيدة ، أي المحاولة الوحيدة من الداخل-، ...هي التي تتحول إلى برنامج تهتدي به سياسة عضوية جديدة"1 لقد تم التركيز عند تشريح الثورات على مسألة القطيعة بين النظام القديم والنظام الجديد وعلى واقع الانفصال عن الماضي والاتصال بالحاضر ووقع إهمال معنى العودة الدورية للأمر إلى مجراه العادي وهو ما أشار اليه معجم علم الفلك التقليدي وثمنه نيكولا ماكيافلي في المجال السياسي بتعريفه لل......

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