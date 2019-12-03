صلاح بدرالدين - الجيل الثاني من ثورات الربيع

2019/12/03 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين يطلق البعض على الانتفاضات أو الثورات الشعبية المندلعة منذ أشهر في الجزائر ولبنان والعراق وايران وقبلها في السودان الموجة الجديدة أو الجيل الثاني من ثورات الربيع التي قامت منذ نحو عقد من الزمن في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا والتي نجحت جزئيا في بعضها وأخفقت في بعضها الآخر .مازالت ثورات الربيع الأولى السابقة تنتظر من يؤرخ لها ويقيمها بصورة علمية نقدية موضوعية شاملة واستخلاص الدروس والعبر......

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