إحصائية أممية: 400 قتيل و19 ألف جريح في تظاهرات العراق

2019/12/03 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت إحصائية عن عدد الضحايا خلال التظاهرات التي يشهدها العراق التي دخلت شهرها الثالث.

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