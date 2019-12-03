الصحة تعلن توزيع العلاج الخاص بمرض الهيموفيليا

2019/12/03 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، اطلاق توزيع العلاج الخاص بمرض الهيموفيليا.

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