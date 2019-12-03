تحذير نيابي من نوايا أميركية لإثارة الفتنة بالعراق

2019/12/03 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي المولى، اليوم ‏الثلاثاء‏، 03‏ كانون الأول‏، 2019، مطالبات واشنطن المتكررة بالتحقيق عن قتلة المتظاهرين محا...

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