المتظاهرين يصدرون أمراً: يمنع «دخول» قاسم سليماني إلى العراق

2019/12/03 | 22:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وجهت اللجنة المنظمة لتظاهرات #ثورة_تشرين، اليوم الثلاثاء، تحذيراً لمديري المنافذ الحدودية والمطارات من السماح لقائد #فيلق_القدس #قاسم_سليماني بالدخول إلى #العراق.وقالت اللجنة في بيان صحفي، وتداولته وسائل […]

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