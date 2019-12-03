سقوط 5 صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

2019/12/03 | 22:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعدة عين الاسد في الانبار - الصورة لموقع الحرة

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