2019/12/03 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان 13 شخصا اصيبوا بحالات اختناق قرب جسر الاحرار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية اطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضمن مقتربات جر الاحرار وسط بغداد".

واضاف ان "ذلك ادى الى اختناق 13 شخصا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (13 حالة اختناق قرب جسر الاحرار وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (13 حالة اختناق قرب جسر الاحرار وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).