مناورات عسكرية مشتركة بين ايران وروسيا في المحيط الهندي

2019/12/03 | 22:38 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورات بحرية واسعة مشتركة مع روسيا والصين في مياه المحيط الهندي.

وقال قائد البحرية الإيرانية، حسين خانزادي،

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