2019/12/03 | 22:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( كيماديا)، اليوم الثلاثاء، إطلاق صرف العامل الثامن والعامل التاسع والخاص بحالات الهيموفيليا.

ووجه مدير عام الشركة العامة الدكتور مظفر علي عباس، في بيان تلقته "الغد برس" دعوة الى "دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لاستلام حصصهم لتوزيعها على المرضى بعد اكمال إجراءات الفحص والمطابقة والموافقة على إطلاق الصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن عن اطلاق توزيع العلاج الخاص بمرض الهيموفيليا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن عن اطلاق توزيع العلاج الخاص بمرض الهيموفيليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).