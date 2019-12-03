جريمة مروعة تهز ذي قار: استدرجت زوجها مع اخوتها فقتلوه ثم رموا جثته بالنفايات

2019/12/03 | 22:39 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة مروعة وقعت بمناطق شمال المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " الأجهزة الأمنية في قضاء الرفاعي شمال المحافظة كشفت خيوط جريمة مروعة تمثلت باقدام زوجة بالاتفاق مع اخوتها على استدراج زوجها لمنزلهم وقتله على خلفية نزاع سابق بين الطرفين".

وبين المصدر، أن " الجريمة ارتكبت بحق الزوج من خلال خنقه بواسطة حبل، ثم رمي جثته بأحد مناطق الطمر الصحي في الرفاعي ".

واضاف، أن" القوات الأمنية اعتقلت أفراد العائلة جميعا وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فيما لا تزال تبحث عن اثنين هربوا إلى جهة مجهولة ".

واوضح المصدر، أن" جثة الزوج ذات عمر ثلاثيني وقد ارسلت إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

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