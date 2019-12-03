مجلس النواب يواصل اجتماعاته مع خبراء الأمم المتحدة لمناقشة قانون الانتخابات

2019/12/03 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعًا موسعًا ضم نائبيه ورؤساء الكتل السياسية والخبراء بمشاركة نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وفريق المساعدة الانتخابية التابع للمنظمة الدولية لمناقشة قانون الانتخابات.

واكد الحلبوسي، حرص البرلمان على إنجاز قانونٍ للانتخابات يلبي طموح الشعب العراقي، ويوسع من دائرة المشاركة، ويعيد بناء الثقة للناخبين، مبينا أن مشاركة الخبراء العراقيين والدوليين من الأمم المتحدة يعكس حرص مجلس النواب على إنجاز نظام انتخابي عادل ومستوفٍ للشروط الفنية على مستوى كل الخيارات المطروحة، وأن هذه المناقشات ستقود إلى اتخاذ قرار سياسي ينسجمُ مع المرحلة الجديدة في العراق ومطالب المتظاهرين.

هذا وقدَّم فريق المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة عرضًا عن أنواع النظم الانتخابية في العالم، مؤكدا حاجة العراق إلى خصوصية في بعض المدن والأقضية المختلطة وفيما يتعلق بالنازحين، معربًا عن استعداده للمساعدة الفنية وزيادة عدد الخبراء.

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