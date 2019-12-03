عراقي عرض ساعته للبيع على “فيسبوك” من اجل علاج والدته.. فجائه رد غير متوقع!

2019/12/03 | 22:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تفاجئ شاب عراقي، بردود الافعال الخاصة بالمتابعين بعدما عرض ساعته اليدوية للبيع لغرض علاج والدته المريضة.فبعد ساعات من نشره منشوراً على “فيسبوك” يطلب فيها بيع ساعة Apple Watch حتى يشتري لأمه دواء، جائته مئات الردود من المتابعين الذين عرضوا عليه المساعدة والمال والدواء مقابل عدم بيع الساعة.وعرض المئات خدماتهم على […]

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